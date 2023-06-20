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生活不快 15歲仔停車場跳樓
男學生送院救治。（陳嘉傑攝）
【本報訊】昨日下午1時許，一名15歲男中學生懷疑由牛頭角彩福邨停車場高處墮下倒地，身體多處受傷，由途人發現報案。救護員趕至現場，發現男生仍然清醒，隨即為他戴上頸箍，交救護車送院救治。人員經調查後，初步相信事主疑因生活不快尋短，案件列作「企圖自殺」。
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