生活不快 15歲仔停車場跳樓

【本報訊】昨日下午1時許，一名15歲男中學生懷疑由牛頭角彩福邨停車場高處墮下倒地，身體多處受傷，由途人發現報案。救護員趕至現場，發現男生仍然清醒，隨即為他戴上頸箍，交救護車送院救治。人員經調查後，初步相信事主疑因生活不快尋短，案件列作「企圖自殺」。