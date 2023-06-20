童樂居 虐孩11罪成 女職員6•26判刑

拋地 掌摑 踩頭 書本拍臉 本報早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童案，至今累計共34名女職員被落案起訴。其中一名在童樂居工作逾30年的女職員，被指在不足一個月內在上址虐打多名幼童，事後被控13項虐兒罪。該女職員昨於區院承認當中的11項控罪，法官聽取辯方求情後，押後至6月26日判刑，期間被告續准保釋。據案情指被告對幼童虐待招式，曾試過扯起幼童把其拋落地、掌摑、以書本拍打臉部，及穿着波鞋踩臉等。

女被告陳麗娟（56歲）原被控13項虐兒罪，但她承認當中11條，其餘兩罪則於法庭存檔，控罪指她在2021年11月20日至12月18日期間，故意襲擊、虐待或忽略多名兒童，當中包括年齡1至3歲的4男一女幼童A、B、L、R、C，以及其他不知名幼童。

涉及17次事件 多人受害 案情指被告於1989年加入童樂居，並於2007年註冊成為幼稚園教師。被告被指於案發期間虐打涉案幼童，當中涉及17次事件，其中男童B涉及達10次事件。被告虐待幼童的手法包括扯起幼童把其拋落地、掌摑他們、以書本拍打臉部等，當中B試過被穿着波鞋的被告踩臉及手，亦曾被踢胸口等。所有幼童被虐的過程，均被院舍閉路電視拍到，被告最終於2022年1月7日被捕。

任職30多年 曾延期退休 辯方求情指一直單身的被告，在童樂居任職30多年，一直表現良好且愛錫院舍的兒童，當中曾在院舍獲其照顧的女童，現時已長大及任職護士，亦撰求情信及親自到庭支持被告。辯方亦呈上多封包括童樂居前院長及職員等的求情信，指被告犯案與其性格不符，又指她會用公餘時間出錢出力照顧院舍的幼童。辯方又指被告多年來緊守崗位，案發前被告已打算退休，但在得悉人手不足下，才決定延期退休，最終卻發生本案。被告明白自己做錯，並承認當時未能管理其情緒，在被捕後亦盡早表明認罪，望獲法庭輕判。案件編號：DCCC 541/2022