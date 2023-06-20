燒艾草驅蚊釀災 車房4貓葬火海

負責人恐需植皮 7座駕付之一炬 焚艾草驅蚊變燒屋致4死一傷！粉嶺一車房負責人，昨凌晨焚燒艾草驅蚊，詎料燃着雜物引發火警，火勢一發不可收拾猛烈燃燒，負責人嘗試救火時手部燒傷。消防接報趕至開喉將火撲滅，惟車房付之一炬，7輛汽車焚毀，4隻放在寵物籠的貓咪疑焗死，受傷負責人需送院治理，可能要接受植皮手術。事後，車房業主接獲通知到場協助善後。

現場沙頭角公路龍躍頭段近軍地一車房，昨日凌晨約5時，有市民發現該車房火光熊熊，並且冒山大量濃煙，懷疑裏面發生火警，於是報案求助。消防接報趕抵開喉灌救，其後將火救熄，並進入火場調查，又找到車房姓黃（63歲）負責人了解情況。得知他較早前在車房焚燒艾草驅蚊，懷疑火種燃着其他雜物釀成火警，相信起火原因無可疑。

不過，黃男在嘗試救火時手部燒傷，需由救護車送往威爾斯親王醫院治理。另外，4隻擺放在寵物籠內的貓咪，疑不敵熱力焗斃，屍體由黃男自行處理。車房內亦有7輛汽車焚毀，損失慘重。事後，姓楊車房業主接獲通知到場了解兼善後，並指黃男租用上址經營車房多年，透露他燒傷的位置，稍後可能需進行植皮手術。

風扇自焚 漁光邨傳爆炸聲 此外，昨凌晨1時許，香港仔漁光邨靜海樓5樓一單位閃現熊熊烈燄，並傳出爆炸聲響，驚動多名住客報案，約30名居民自行疏散到樓下暫避。消防接報派出一隊煙帽隊，開動一條喉向單位射水灌救，並出動搜救隊協助居民撤離。其後消防將火救熄，失火單位獨居的姓譚（48歲）女戶主手部受傷，經救護員初步護理後，再送往醫院作進一步治療。起火單位內部熏黑，經初步調查後，不排除因電風扇電線短路引致火警，相信事件無可疑。