復常首個父親節 餐飲生意額反跌

天雨 出遊 外賣成習慣 少賺2000萬 前日是本港解除防疫措施及口罩令後的首個父親節，餐飲聯業協會會長黃家和指，餐飲業界今年父親節的生意不及去年，預料整體生意額只有約2.8億元，較去年父親節的約3億元差。他認為與天氣不穩、不少港人外遊，以及市民飲食習慣改變，叫外賣在家中慶祝有關。另外，今年首季生意額達270億元，亦較疫情前一季的300億元差，通脹下有逾10%的差距。

黃家和昨日在電台節目表示，今年市民外出用餐慶祝父親節的情況，相比起去年疫情期間，仍見下跌，業界仍需時復甦。他說，今年首季生意額達270億元，每月平均90億元，惟較疫情前一季的300億元差；若計算通脹因素，應是320億元以上才算回復至疫前水平，因此估計整體生意額的跌幅，不只超過10%。

指下期消費券提振有限 黃表示，市民的生活習慣發生改變，都會在外賣平台點餐，疫情前外賣生意佔餐飲業3.5%，疫情期間最誇張增長到30%，現時則佔10%至12%，已影響了堂食業務，尤其是晚上9時或9時半已有很多餐廳關門，因而比較冷清。他以父親節為例，年輕人亦會於白天與父親「飲茶」，但晚上則會與朋友出去喝酒，再加上下雨影響。

黃續指，現時業界依賴內地遊客消費，不過旅遊業尚未完全恢復至正常水平，其中旅客數字只恢復60%，旅客到港消費力亦減弱，以黃金周為例，每日十萬多人來港，消費力減少20%至25%。至於下月中將發放的第二期2,000元電子消費券，他坦言對餐飲業提振作用有限，因為在經濟和消費氣氛欠佳的情況下，料市民會用消費券購買日常必需品，譬如到超市購物。

黃家和