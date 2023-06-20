觀塘掃黃 兩內地女落網

【本報訊】觀塘區執法部門昨日在觀塘輔仁街、物華街、康寧道及瑞和街一帶展開掃黃行動。人員分別於康寧道及物華街，拘捕兩名內地女子（39及44歲），涉嫌「唆使他人作出不道德行為」及「違反逗留條件」。人員亦在附近兩個單位內檢獲一批證物，包括避孕套、濕紙巾及潤滑油等。