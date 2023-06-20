鑽石山謀殺案 精神科報告指疑兇適宜答辯

【本報訊】鑽石山荷里活廣場本月初發生命案，兩名女子死亡，男疑兇當場被捕，被落案控以兩項謀殺罪，案件昨於觀塘裁判法院再提訊。庭上透露，兩份精神科醫生報告均顯示被告適宜答辯，法庭應控方要求，把案押後至10月9日再訊，以便執法人員進一步調查，期間被告繼續收押。

被告應訊表現平靜 39歲被告司徒成光，報稱無業，戴上眼鏡和口罩的被告，昨在庭上應訊時表現平靜，他由當值律師代表。他被控於2023年6月2日，在鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓309號舖香港棋院外，謀殺女子方曉彤（26歲）；他另被控於同日上址3樓310號舖Sanrio Gift Gate外，謀殺女子劉繼禧（22歲）。

案件在本月5日首次提訊，並押後至昨日處理，期間法庭為被告索取兩份精神科醫生報告，了解他是否適合答辯，或有否其他建議。首次提訊時法院外有大批執法人員持械戒備，保安嚴密；惟昨日已沒有如此「大陣仗」布防。

控方表示，執法部門需時進一步搜證調查，包括為證人錄取口供、索取相關驗屍報告及法證報告，故申請將案押後到10月再訊。辯方不反對案件押後，也沒有保釋申請。案件編號：KTCC 1029/2023