治安不靖 如立危城 刀光血影 逃港保命

快餐店經理捱斬 頭骨骨裂一度危殆 西環山道麥當勞周日發生斬人血案，一名男經理被下屬斬傷重創，傷者證實後腦及後頸位置，有兩道分別8及10厘米長傷痕，同時有骨裂情況。傷者送院做手術後，一度性命垂危，令人擔憂其生命安全，幸經留醫一晚治療後，昨日情況已好轉為嚴重。涉事店舖昨晨仍然關閉，沒有開門營業。被捕疑犯已被暫控一項傷人罪，今早到東區裁判法院提堂。近日市面不斷出現血腥暴力案，謀殺案也屢見不鮮，令人憂慮香港治安變壞，有學者指治安轉差是大逃港「催化劑」，望政府作出有效措施防止暴力案發生。

昨日凌晨零時許，執法部門交代該宗斬人案件詳情，指姓王（38歲）傷者，與姓陳（29歲）疑兇屬於上司及下屬關係，二人於周日下午3時25分，在店內工作期間，因疑兇工作表現問題爭執。其後有人離開快餐店，走到附近一肉檔取來兩把豬肉刀向上司施襲，事後逃至德輔道西與西邊街交界時，被人員截停拘捕帶署。

狠襲頭頸 疑兇今提堂 執法人員表示，案發時店內有不少食客，包括一批正在慶祝生日的家長及小朋友，惟其後大部分人已自行離開。人員會嘗試聯絡該批在場人士協助了解案發經過。另現場消息指，案發時一名休班消防員正購買外賣，目睹事主遇襲後，隨即從後緊抱滿身鮮血的事主，以協助控制場面，並着人加以援手。期間，店內其他職員也遞上紙巾幫事主止血，另有人一度驚惶失措大聲呼叫。

事主證實後腦及後頸中刀，留下兩條分別8及10厘米長傷痕，頭骨也有骨裂情況，送院後需要即時動手術縫針。由於他傷勢嚴重，加上大量流血，在深切治療病房留醫時情況一度危殆。幸好，經過一晚的治療和休息，昨晨事主的傷勢已好轉，情況亦轉為嚴重，相信沒有性命危險。昨晨在山道現場所見，涉案店舖依然大閘緊鎖，沒有開門做生意。姓陳疑犯則被暫控一項傷人罪，案件今日上午將到東區裁判法院提堂。

兇案不絕 加劇移民潮 本港近月被嘲淪為「國際大刀會」，問題源於治安每況愈下，兇殺暴力罪案沒完沒了。其中，鑽石山大型商場本月初發生斬人慘劇，兩名無辜女子慘遭一名疑有精神病紀錄男子亂刀捅死，案件轟動全港。今年上半年本港亦發生多宗駭人命案，包括大埔龍尾村名媛蔡天鳳碎屍案，涉及麵店噪音糾紛的元朗康樂路謀殺案，葵涌葵芳閣入屋劫殺案，以及元朗錦壆路電鋸殺繼母案等。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強曾指出，本港人才流失問題嚴重，過去幾年數以萬計港人移民，相信未來一、兩年或有更多人移民。

陳指主要原因相信是本港住屋問題多年來無妥善解決，樓價高企，中產難置業；基層、新移民生活水深火熱，而年輕人欠缺上流機會，「倒不如移民，走得就走」。治安轉差亦是大逃港「催化劑」，近期社會怨氣大，隨街斬人案件亦令部分港人打算移民，移居治安穩定城市，避免無妄之災，望政府實行有效措施阻止暴力案件發生。