涉煽惑襲電視台員工 審計員不認罪

【本報訊】任職審計員的男子被指在半年內兩度於網上討論區的貼文，涉嫌發表懷疑煽惑他人襲擊電視台新聞部員工的留言，被控煽惑襲擊及煽惑蓄意傷人兩罪。被告不認罪，案件昨於區院開審。控方開案詞指，辯方不爭議被告曾發布相關貼文，但爭議貼文是否有襲擊意圖。控方將於今日傳召無綫電視的員工作供。

貼文「見一個打一個」 男被告范仕文（28歲、審計員）被控一項煽惑他人普通襲擊及一項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害。控罪指他分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港非法煽惑他人，襲擊及傷害電視廣播有限公司（無綫電視）新聞及資訊部職員。

據控方開案詞指，2019年11月8日有人在網上討論區發布一則題為「TVB：有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」的貼文，被告就其中兩個針對無綫新聞兩名員工的貼文，以其連登帳戶作回覆指「唔洗分咁細 成個tvb新聞部見一個打一個」。

2020年5月8日，有人又於連登發布「cctvb ×你老母明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」的貼文，被告以其帳戶留言稱「舊年一早已經講緊要打×班×× 不過有大愛臭×即刻出黎吠 」、「睇tvb係原罪」，及回應他人的留言稱「我不嬲都認為要打斷班××手手腳腳 包保佢地即刻笠水唔敢再報假新聞 」。直至2021年7月28日，被告遭執法人員拘捕，警誡下承認在網上討論區發布涉案留言。案件編號：DCCC 435/2022