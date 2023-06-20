立場案控方律師染疫 押後一周審

【本報訊】《立場新聞》出版公司Best Pencil（Hong Kong）Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布及或複製煽動刊物罪之案件，原定昨在區院由控方開始進行結案陳詞，惟因控方代表律師確診新冠肺炎，未能到庭應訊，法官把案押後至下周一再開庭續審。

本案3名被告依次是Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權及林紹桐，他們被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間（包括首尾兩日）在港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

代表控方的署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟昨並無到庭，其副手向法官解釋，伍確診新冠肺炎，並獲發3天病假。但控方希望法庭可將案押後兩周，讓伍的身體恢復才開始進行控方的結案陳詞。惟法官郭偉健最終只批准案件押後至下周一，並表明若伍於當天仍未能出席聆訊，將由其副手代替進行結案陳詞，被告獲准保釋。案件編號：DCCC 265/2022