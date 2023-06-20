當局指性小眾平權並非港府立場

【本報訊】聯合國消除對婦女歧視委員會上月審議香港根據《消除對婦女一切形式歧視公約》提交的第4報告，立法會政制事務委員會昨討論相關事宜，多名議員均關注性傾向歧視問題，有議員認為當局應對性小眾持尊重態度，但不應該宣傳。政府回應指當局不希望有歧視，希望有共融，惟現階段平權非當局的方向和立場。

議員梁美芬認為聯合國報告令人誤會香港在推動性別多元方面落後，建議政府未來應推動性別共融意識，但同時保護一夫一妻的家庭價值，而且在政府的宣傳片上，亦要不讓市民誤會香港有很多性取向歧視。另一議員李浩然同樣認為香港應對性小眾持尊重態度，但不應該宣傳。民政及青年事務局常任秘書長林雪麗回應指當局不希望有歧視，希望有共融，惟現階段平權非當局的方向和立場。

議員促設婦女事務專員 立法會早前通過「推動香港女性全面發展」的議員議案，議員陳曼琪表示曾要求當局設立「婦女事務專員」，關注事情進展。林雪麗回應指民政及青年事務局內有專門團隊負責婦女事務，加上有婦女事務委員會，所以一直有系統處理跨部門推動婦女發展工作，雖然目前未有專員，但承諾會適時檢視。

而另一議員鄧飛則關注海外和內地均對香港的外傭問題存在誤解，包括認為外傭為中產的奴隸，促請政府澄清。勞工處高級政務主任（政策支援）林璟彤回應時表示當局有以中英的新聞公告澄清事件。