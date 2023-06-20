直選議席大減 智庫促所有區議員設地辦

【本報訊】政府早前拋出改革區議會方案。有智庫昨公布問卷調查結果，對於直選議席由452減至88席，部分受訪者憂導致人手不足，令基層服務受影響。該智庫促請政府要求所有區議員設立地區辦事處。

明匯智庫早前以問卷調查方式訪問700人對新區議會方案的看法。當中有兩成受訪者對直選議席大減表示憂慮。智庫榮譽顧問黃冰芬要求政府的履職監察機制對所有區議員一視同仁，要有具體化工作指標，並定期公布，包括要求區議員必須開設辦事處，並有一定開放時間、出席會議的百分比。

對於直選議席減少，但選區擴大，另一智庫顧問陳財喜認為未來直選議員工作會相當繁重，一個辦事處可能未必足夠，直言資源分配可預見有問題，建議政府考慮向直選議員增撥資源，以及考慮設立聯合辦事處。

逾七成受訪者表示會投票 儘管有人對未來區議會組成部分感到憂慮，但調查結果顯示仍有逾七成人表示會在未來區議會投票。被問及有關結果會否過分樂觀，陳財喜指投票率與投票意欲屬兩回事，現階段難以精準預測投票率。