鄭達鴻：公民黨「天書」統一口徑否決預算案

鄭達鴻

【本報訊】 47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審，被告之一、獲准保釋的前公民黨成員鄭達鴻續作供。鄭透露公民黨有本「論壇天書」，提及黨內統一口徑，是會運用權力否決財政預算案來迫使政府回應五大訴求，他在論壇上的說話，只是跟隨天書所述。事實上，他認為所謂否決，其實只是一種威脅，最終是否確實否決，屬於未知之數。

鄭達鴻供稱，《港區國安法》生效當日，黨內隨即開了緊急會議，出席者包括梁家傑等元老。因應國安法，公民黨作了多項調整，包括由原則性反對國安法，到承認法例已實施，只希望能在《基本法》框架下修改；以後不再與外國聯繫；不再以否決一切議案作為籌碼。

指梁家傑當政治籌碼 鄭指梁家傑當時認為，否決財政預算案仍屬合法，表明這並非想癱瘓政府，而僅屬籌碼。

鄭引述梁家傑說法指，否決預算案就像民主派擁關鍵少數否決權一樣，重點不在於否決，而是對方知道你有能力否決，雙方遂進入政治談判。鄭坦言，以他理解，否決財政預算案可以話係一個threat（威脅）。如果政府就五大訴求寸步不讓，他會在合法情況下表達意見，同時像普通立會議員般，按財政預算案具體內容，才決定投反對票與否。鄭續指，國安法生效後，他的競選單張有所改變，刪除「力抗國安法」字眼，「全力連結國際戰線」改為「把香港現況訴諸國際」。案件編號：HCCC 69/2022