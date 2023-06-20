端午節農墟展 推4款有機西瓜

【本報訊】夏日炎炎，一口清甜的西瓜正好消暑。漁農自然護理署本月至明年一月舉辦「開心香港漁農嘉年華」，展銷本地優質漁農產品。本周四端午節起，嘉年華會舉辦首項活動本地有機西瓜節，而西瓜節首場有機農墟由周四起一連4日在青衣城舉行，推介4個特色有機西瓜品種，包括「皇玉」、「無籽3F-2728」、「超甜黑美人168」及「黛安娜」，全部都適合本地夏季栽種。

4款西瓜分別由內地、台灣及澳洲引入，漁護署指西瓜品質良好，體積較小，更適合香港中小型家庭食用。當中「皇玉」是今年新推介的品種，果呈小球形，果皮綠色帶深色條紋，果肉呈黃色，清甜多汁，甜度約10度；其他3款西瓜的甜度介乎10度至12度，而一般本地有機西瓜甜度介乎8至12度。

一連4日 青衣城舉行 西瓜節首場有機農墟，將於周四起一連4日在青衣城舉行，現場將設舞台節目、攤位遊戲和講座等。市民可以經蔬菜及魚類統營處的應用程式購買漁護署所推介的4款西瓜，以及其他時令蔬菜和漁農產品，部分與農戶合作的街市商戶，亦會出售特別品種的西瓜。

有農戶指出，有機種植的西瓜需要花費更多心思，踏入春天前已經要播種，並在初夏收成，否則西瓜有機會因炎夏太熱而爆裂。他盼港府投放更多配套和資源扶持，推動本地農業發展。