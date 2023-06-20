城大夥學生拯救瀕危馬蹄蟹

【本報訊】今天是「國際馬蹄蟹日」，可能部分人不知此為何物，但原來此生物遠在4.75億年前已存活於世上，稱為「活化石」，為世上其中一種最古老的生物之一。有學生在元朗下白泥參與「馬蹄蟹校園保母計劃」，藉此了解馬蹄蟹的生活習性，希望領悟保育瀕危物種的重要性，該計劃包括清理沙灘垃圾、拯救鬼網內的小蟹和野放小蟹等。

存活4.75億年 棲息地大減 海洋公園保育基金表示，雖然馬蹄蟹存活於世上已有4.75億年，但因棲息地不斷受到人為因素影響，正面臨絕種威脅。基金希望，學生可透過參與此活動，讓他們可參與飼養馬蹄蟹，從而了解馬蹄蟹的生活習性和棲息地，最終學會用正確態度看待野生生物，並學會協助保育瀕危物種。

清理垃圾 助復育野外 另外，在活動期間，學生也協助於沙灘清理垃圾，例如由人類棄置的膠袋、飲品樽和洗衣粉包裝，以及幫助拯救被困於廢棄鬼網內的小蟹，希望救回弱小的生命。除了清理障礙物外，亦有年幼馬蹄蟹被野放到泥灘中，目的為了復育野外馬蹄蟹的數量，讓牠們重回屬於自己的大自然，生活於合適的環境中。自2009年起，該保育基金與香港城市大學合作推行「馬蹄蟹校園保母計劃」，已有超過2,700名學生參與。

馬蹄蟹