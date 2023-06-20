國際龍舟賽 星光大道置9打卡點

【本報訊】香港國際龍舟邀請賽今周六起舉行，主辦方香港旅遊發展局為賽事預熱，尖沙咀星光大道由即日起至下月2日，將展出多個打卡裝置。各卡通角色融入不同端午節及龍舟運動元素，包括端午節必食的糉子、龍舟鼓等。市民告別「巨型黃鴨」後仍可到尖沙咀海旁打卡！

據旅發局介紹，是次9大打卡點分布於星光大道沿途，當中最矚目的位於大道的「LINE FRIENDS 龍舟隊」主題裝置，為人熟悉的BROWN、CONY、SALLY、CHOCO等多個角色，化身龍舟健兒奮力破浪，充滿活力又可愛。

除了打卡，現場設有龍舟主題期間限定店，市民可購買為賽事而設計的香港限定紀念品，包括特大容量防水袋、冰巾等。賽事期間，演員亦將穿上公仔服，現身為運動健兒加油打氣。

6‧24舉行 煞科日辦港澳盃 今屆賽事將於6月24起，一連兩日於尖沙咀東部海濱舉行。賽事共設17項比賽，逾160支來自內地和海外隊伍、接近4,000名健兒參與。其中，焦點之一是煞科日舉辦的首屆「港澳盃」，將由參與「澳門國際龍舟賽」及「香港國際龍舟邀請賽」的隊伍逐鹿。