展期完結 市民不捨 黃鴨拜拜 放氣離場

相隔10年再臨香港的兩隻18米高巨型黃鴨，於周日已正式完結展期，其中一隻於周日作維港巡遊後放氣收回，並停靠在同伴身邊。另一隻黃鴨昨午被安排放氣，經約一小時過程，肥鴨變成「扁皮鴨」，放氣過程順利，吸引不少市民及遊客冒雨前來，把握最後機會與巨鴨打卡留念。

攜小鴨仔到場打卡 昨早天氣稍微帶雨，面對剩下孤單一鴨，市民遊客仍要打開雨傘與黃鴨合照留念，有人更帶備體形不一的小橡皮鴨到場，列出黃鴨家族與巨鴨合照，心思十足。有情侶拍照後，即細心翻看相片，務求影得最合心水才收貨。天氣及後逐漸天晴，愈來愈多市民到場趕坐「尾班車」有市民稱得知仍有一隻橡皮鴨未放氣，特意前來一碰運氣，對於仍能見到充氣的橡皮鴨感到高興，希望日後有機會再見到。

天氣欠佳 展期縮短 直至昨午約3時，主辦機構開始安排另一隻黃鴨放氣，約一小時後，原本「脹卜卜」的黃鴨經歷「扁嘴鴨」，最後變成「扁皮鴨」，過程順利，期間吸引不少市民圍觀及拍照，兩隻已放氣的黃鴨，先後被工人吊上躉船後運走。

兩隻巨型黃鴨於本月10日正式亮相，當日已引來市民爭相一睹風釆，惟其中一隻在展出首日已出現事故，疑因天氣太熱，工作人員要將黃鴨「放氣」，令特意前來打卡的港人及旅客失望而回。至上周日（11日），修理完畢的黃鴨再重返同伴身邊，雙雙重現維港。展期原定兩星期，惟天氣不似預期，主辦機構縮短至周日完結。

巨型橡皮黃鴨是荷蘭概念藝術大師Florentijn Hofman（霍夫曼）的經典作品，自2007年誕生以來，曾在澳洲悉尼、巴西聖保羅等地展出，其中在法國聖納澤爾，出現的「橡皮鴨」身高達26米，是歷來最高。