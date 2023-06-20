醫健：成視在人：修復眼瞼下垂 改寫孩童一生

奧比斯眼科飛機醫院於新冠疫情後首次啟程到越南救盲。第一位登上飛機醫院接受手術治療的是一名5歲女童Han。她出生便患有眼瞼下垂，影響左眼視力，曾於當地醫院接受手術，但手術並未為她帶來改變，視力仍然模糊。小姑娘的性格變得文靜內斂，因為外表的異樣，不敢與其他小朋友玩耍。

上月，Han的家人得知奧比斯眼科飛機醫院來到越南芹苴市，母親便帶着女兒騎了兩個多小時的摩托車趕往目的地。

視力及外表亦獲改善 Han成功登上眼科飛機醫院接受治理，下垂的眼瞼獲修復，這名聰慧的小女孩不但重新擁有清晰的視力，亦重新擁有了可愛的外表。

母親Loan喜極而泣，在飛機上的康復區抑制不住喜悅的淚水，向醫護表達感激之情：「我真的感到十分高興！我女兒的夢想是成為一名醫生，幫助家鄉上的窮人。」不過，對每名母親來說，最基本的願望還是女兒能健康幸福地成長。

為Han施手術的外科醫生H. Joon Kim表示，眼瞼下垂對兒童影響深遠，他們的性格往往很害羞，眼疾嚴重影響他們的社交，因為他們經常要抬起下巴看東西。改變孩童的眼疾，等於改變他們的一生。

奧比斯