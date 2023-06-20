公務員擬獲安排8月於私營診所洗牙

【本報訊】政府表示過去3年疫情對政府牙科診所服務造成嚴重影響，加上近年政府牙科醫生人手減少，令輪候時間大幅延長。現時公務員及合資格人士的覆診預約輪候時間，增至約24個月，遂研究推行安排部分合資格人士以先導計劃的形式於私營牙科診所接受洗牙服務。立法會昨討論有關建議，有議員擔心會令私營牙醫的需求大增，繼而引起惡性循環，亦有議員詢問政府牙醫短缺的緩解措施。

政府計劃以公務員及合資格人士的牙科福利作為試點，研究安排部分合資格人士以先導計劃的形式於私營牙科診所接受洗牙服務。先導計劃以公私營協作模式進行，預計可為超過14萬名公務員及合資格人士安排提供洗牙服務。計劃為期18個月，服務期由今年8月1日至2025年1月31日，衞生署將會邀請超過14萬名無嚴重口腔病史，且已獲安排明年1月或以後約期進行定期牙科檢查的公務員及合資格人士參與先導計劃，並由下月下旬起陸續透過電話短訊通知有關人士。

議員憂引起惡性循環 議員陳振英指計劃僅針對洗牙服務，詢問公務員對牙科的實際需求，又指因公營牙醫不足而將公務員安排至私營，詢問會否私營反而進一步向公營挖角增加人手，引起惡性循環。公務員事務局常任秘書長梁卓文表示考慮到程序問題，會先開放洗牙服務，希望18個月內可為14萬公務員洗一次牙，而14萬名則是政府對私營機構的基本要求，之後則可看看能不能加大服務量。

議員周小松則強調此計劃為政府對公務員的合約責任，並沒有對公務員特別照顧，詢問若是明年1月之後的約期未約到是否不能參加計劃。梁卓文補充是次計劃為「追落後」，非新增福利，而因計劃騰空的約期則可給予新症，政府正討論關於預約系統開發方式。另外，議員梁子穎指2020年有2,651個註冊牙醫，詢問香港牙醫是否足夠，又詢問當局會否強制牙醫畢業之後要在政府架構服務。當局回應指未來打算修訂牙醫註冊條例，加入引入外地牙醫渠道，也會考慮加入牙科畢業生去公營的實習年期，未來5年希望有400名畢業生成為註冊牙醫。