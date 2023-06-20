消防處擬放寬招生要求 體能測試延至最後階段 戴眼鏡可投考

【本報訊】近年公務員流失率嚴重，紀律部隊亦不能幸免。政府多方面積極「搶人才」，更走入大學校園，向準畢業生招手，消防處同樣不遺餘力加入搶人，面對近年招聘成績未如理想，消防處承認消防隊長人手不足，又打算調整體能測試及放寬人員入職的視力要求。

隊長人手不足 消防處處長楊恩健透露，目前有110個消防隊長空缺，較招聘消防員更嚴峻，計劃招聘約1,200人。由於消防隊長人手短缺，他指消防處已調整體能測試，以招聘更多人手，並計劃放寬消防員入職的視力要求，容許投考者佩戴眼鏡。

根據消防隊長招聘程序，體能測試往往安排在首輪，楊恩健表示，約四成投考者因體能測試不合格未能繼續應徵。

為供投考者有更多時間準備，處方決定將體能測試調整到招聘程序最後階段。另外，設立4個體能測試體驗日，協助有意投考消防隊長的投考者準備測試，而投考者可在體驗日試做體能測試，若達標亦可當作通過測試。

他表示明白消防員的工作性質有危險，令部分人對投考卻步。他強調新科技能夠減低相關危險，包括預計在年底推出定位系統，協助掌握消防員在前線工作時的確實位置及身體狀況。

截至今年6月，495名消防隊長申請者中，只有24人成功獲取錄；去年2,036名消防隊長申請者中，只有53人成功獲取錄。