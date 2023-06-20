逾七成企業願增培訓資源 挽留人才

【本報訊】本港早前出現移民潮，大量人才流失，再加上人口老化，勞動人口下降等因素，今年僱主招聘人手愈見困難。人力資源管理學會公布最新「2022/23年僱員培訓及發展需求調查」報告，並發現逾70%受訪企業去年提升了對員工培訓及發展用途的預算，試圖挽留人才。

培訓時數連續兩年上升 人力資源管理學會在今年2至4月，調查20個不同行業的107間企業，涉及約66,624名全職僱員，了解香港整體在職培訓及發展需要，以及年內重點的培訓項目。結果顯示，企業為僱員提供培訓的時數連續兩年上升，反映企業認為在復常後，有必要投放更多資源培訓僱員；當中超過70%受訪企業認為提升及重塑僱員技能可以鼓勵人才留任。

調查又顯示，企業上年度人均培訓時數較對上一個年上升28%，達18小時，當中投放在培訓的實際開支最多的為銀行及金融服務業。另外，企業培訓實際開支相對員工整體基本薪酬的比率，從2021年的1.9%升至2022年的2.6%；而培訓預算相對員工整體全年基本薪酬的比率，亦從2021年的2.8%上調至2022年的3.6%。

該學會理事會成員暨學習及發展委員會聯席主席曾永昌認為，在移民潮、人口老化、AI科技急速發展及經濟復常等因素下，企業難以對外招聘足夠人手應付營運需求。他認為企業有必要投放更多資源培訓僱員以提升職業技能，以鞏固人才庫外，在人手不足的情況下，須願意聘請經驗較少的僱員，並在僱員入職後提供相關訓練。另外，該學會指出受疫情影響，有大量員工轉行，加上營業環境及工作模式轉變，令重新開關後，企業吸納人手需求上升，必須增加資源培訓。