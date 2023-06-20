國泰提3方案補鑊 下月增聘內地空服

普通話歧視風波 3職員遭解僱 早前發生的國泰空中服務員取笑內地客不諳毛氈英文事件引起社會熱議，國泰最終解僱3位涉事空中服務員。國泰航空行政總裁林紹波昨日向員工發內部通訊簡述事件最新進展，並提出3大改善方案，包括擴大普通話服務範圍，所有往返內地航班今年8月起均有普通話機艙廣播，並計劃於下月起啟動在內地招聘機艙服務員的項目，進一步擴大普通話服務團隊。

林紹波在通訊中提出3個方案，其一是「提升服務文化培訓」，由下月起為機艙服務員團隊就「以客為先」的服務文化提供一項新增培訓，讓機艙服務員重新了解如何為所有顧客提供一致及貼心的服務，將配合入職、晉升及推出新服務等現有培訓，需要所有機艙服務員參與。

內地航班增機艙廣播 國泰亦特別關注普通話服務事宜。林指，考慮到講普通話顧客日漸增加，須相應擴大機艙服務團隊的普通話服務範圍，會優先在往返中國內地的航班，增加講普通話的機艙服務員，再逐步擴展至其他航班，並確保每班往返內地的航班於今年8月起均有普通話機艙廣播。另外，機艙服務員的名牌上將清晰顯示出其可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言，若機艙服務員懂多於一種亞洲地區語言，可每月獲得新增設的津貼。

擴大普通話服務範圍 國泰又計劃於下月啟動在內地招聘機艙服務員的項目，進一步擴大普通話服務團隊。林強調國泰作為以港為家的國際航空公司，機艙服務員團隊仍會以香港員工為主，為配合整體顧客需求，亦會從香港以外的地區進行招聘。

香港民用航空事業職工總會主席李永富相信，增加普通話機艙服務員可以改善集團形象，由於國泰在內地有相關培訓學院和駐站舊員工，相信招聘工作的難度不大。他又提到近年國際經濟活動離不開內地經濟帶動，操普通話內地商務客有增加，國泰的乘客預訂數據庫亦有相關資料，他不認為招聘內地機艙服務員，會影響集團的國際形象。

國泰所有往返內地的航班，將由今年8月起均有普通話機艙廣播。 林紹波 李永富