收高球場公聽會 會員表明反對

【本報訊】港府計劃收回粉嶺高爾夫球場部分土地興建公營房屋，城規會昨日繼續召開公聽會聽取意見。有份參與興建過渡性房屋的九龍樂善堂，其常務總理兼粉嶺高球場會員李茂銘表明反對港府收地建屋，他指當局應該配合古洞北規劃，重新部署如何使用土地，而非心急胡亂搶地。他又認為要發展土地，需要探討環保、交通等議題，時間亦未必足夠，質疑為何一定要使用高球場土地建屋。

團體稱建屋迫切勿再拖 房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉在會上表示，目前共有23萬人正在輪候公屋，平均輪候時間達5.3年，長者一人申請者更達3.9年，政府承諾公屋3年上樓的目標至今仍未兌現。他指，由於本港缺乏發展房屋的用地，加上改劃程序冗長，令公屋供應嚴重滯後，劏房、板間房、天台屋等不適切住所湧現，他認為粉嶺高球場建屋方案有助增加公屋中短期供應，屬有必要及迫切，亦對達致長遠房屋策略目標十分重要。

新思維副主席、旅遊促進會總幹事崔定邦表示，港府及城規會應首要考慮基層市民的上樓需要，他指即使收回小部分土地建屋，球場仍有百多公頃用地讓富豪貴族打高爾夫球。他又指，規劃署建議將部分土地暫時修訂為「未決定用途」，動作上難免會令人覺得港府想「縮沙」，促請港府要堅持收地建屋。他續稱，吸引旅客來港的不只高爾夫球，相信旅客不會因為球場部分用地被收回而不訪港。