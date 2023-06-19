致癌糉賣通街 端午節難安心

端午節將至，市民都會食糉應節。目前市面出售的糉子種類繁多，豐儉由人，但對於基層市民來說，幫襯街市小店的廉價糉子，既果腹又不用太破費，是最好選擇。然而，正因為當局把關粗疏，這類廉價糉子質素良莠不齊，部分更驗出致癌物，再次敲響本港食安警鐘。

本報記者於將軍澳、牛頭角及深水埗不同店舖共購買5個沒有預先包裝的糉子樣本，每個售價由10元至25元不等。近排本港天氣炎熱，而這些糉子樣本不約而同都是置於悶熱的室溫之下，包括沒有冷氣的街市檔口或地舖門口位置，更不時見到蒼蠅盤繞。記者再將樣本交予專家檢測其亞硝酸鹽以氮計含量，結果全部遠超美國及世衞組織標準，即使美國標準較世衞寬鬆，依然超標逾一倍至逾三倍。

醫生指出，硝酸鹽及亞硝酸鹽天然存在各類食物當中，惟商人為免糉子變味，不排除會另外添加亞硝酸鹽作防腐劑，加上沒有冷藏就很容易衍生過量亞硝酸鹽。亞硝酸鹽在胃部可與胺產生作用，形成致癌的亞硝胺。在特定條件下，國際癌症研究中心確定攝入硝酸鹽和亞硝酸鹽對人類可能致癌。換言之，致癌糉子賣通街，這些處理不當的糉子一旦吃得過多，分分鐘病從口入。

當然，對於這個檢測結果，市民早已見怪不怪，皆因食安中心向來敷衍塞責，幾乎所有食物都言必稱檢測合格，但不旋踵就會被踢爆各樣食安風險。例如早前有牽連10萬學子的午餐飯盒質素欠佳，弄致學生食物中毒，由食環署到食安中心皆是後知後覺；又如消委會揭發市面的肉乾零食含致癌物，最高一款更超出歐盟上限逾五成，惟食安中心一樣說恒常檢測沒有發現問題。對於今次本報的化驗結果，食安中心也是一派心安理得的模樣，表示坊間的抽查樣本全部合格。

這些年，由消委會以至傳媒揭發的食安問題無日無之，但食安中心每次不是渾然不覺，就是死撐沒有問題，若不是懶政失職，就是將市民生命健康視如草芥。君不見，本港毒食層出不窮，蘇丹紅鴨蛋、山東龍口毒粉絲、上海過期爛肉、哮喘豬肉、三聚氰胺毒奶粉、甲胺磷菜、重金屬大米、孔雀石綠水產、塑化劑飲料、坑渠油等等，每次內地、台灣乃至全世界發生食安問題，香港都會中招，香港人都會受害，惟有食安中心的官僚繼續好官我自為之。

正因為官僚從來沒有認真把關，從來沒有正視食安問題，益發令人擔心，日本下月將排放核污水入海，當局義正詞嚴會對來自日本高風險地區的食品加強抽查，甚至不排除禁止入口，信得過嗎？特別是食安中心每次都說抽查合格，每次都是由第三者揭發問題，一旦「核食」落入市民肚中才發現出事，一切已經太遲。

香港自詡美食天堂，事實卻是食不安心，有人形容，市民進食猶如買大細、搵命博，食出病屬正常，食唔死算好彩，絕非誇張。現屆政府擺出有為姿態，卻連食安把關也未能給予應有重視，市民何來幸福感？