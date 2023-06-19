冰鑑春秋：台灣真有這麼危險？

台海即將開戰了嗎？包括美國、日本、印尼與菲律賓都傳出擬定撤僑計劃，其中日印菲都直言不諱承認確有其事，美國國安會戰略溝通協調官柯比卻說，目前沒有迹象顯示需要重新考慮台美僑撤離計劃，但也強調美國政府會確保美國公民與人員的安全，不論他們在世界何處，且已制訂例行程序以確保對應任何緊急情況。

民進黨政府雖然不斷駁斥說這些都是謠言，然而事實是去年就已傳出撤僑之說，美國在台協會打算在台北市敦化國中集結僑民，再從松山機場登機撤退。日本則是擬定日僑緊急聯繫作業，只要狀況發生就立刻協助撤離。菲律賓與印尼在台灣的僑民分別有15萬與35萬之多，短時間撤離幾乎不可能，但也各自擬定了應變計劃，可見各國認為台海危機升高，必須提早預作防範。

試想，一個地方在短短一年內忽然通過大規模徵兵與延長兵役，要求警察接受特戰訓練，希望民眾做好戰爭應變準備，並大肆對外購買各式武器，自己與周邊還不斷發生各式各樣的軍事演習。我想任何稍有常識的人，都會判斷這個地方即將面臨戰爭，所以這些國家未雨綢繆，絕對是正確的作為。

民調顯示，49.21%的台灣民眾認為，3年內和大陸發生戰爭的可能性很高；56.44%的民眾認為，與大陸全面對話交流是避免戰爭的適當政策。當台灣民眾自己都覺得愈來愈面臨戰爭風險時，外國僑民焉能不驚？

只要民進黨繼續執政，幾乎不可能也不會與大陸有交流或對話，與此同時，對抗中國已成為美國顯學，拜登為了連任，對中國圍堵打壓、撩撥兩岸之間的矛盾也絕對不會停止！3年之內，恐怕都將是兩岸發生衝突的高峰期。