議論縱橫：最近一年緣何相繼停電

本港有兩間電力公司，中華電力供電予九龍及新界，港燈則負責港島及南丫島，而兩電受管制法則規管，其盈利以固定資產淨值的8%計算，由於香港基本上為一個金融中心，供電穩定性極為重要，加上絕大多數港人住在高樓大廈，一旦停電，後果堪虞，因此穩定供應凌駕一切。

金融業如外匯、股市、債市等需有穩定供電，即使停電10分鐘亦極嚴重，其他寫字樓工作亦然，他們負擔得起電費，個別行業如燈飾舖等才會埋怨電費貴。住宅一旦停電，住戶被困𨋢內，家中雪櫃的東西變壞等，很容易引來民怨，而且電費佔總開支通常只為幾個百分點，因此電費高低並非熱門話題。

兩電在管制法則保護下，基本上是賺梗，若然賺不夠，可以透過提升基本電費來補償，世界上沒有多少國家或地方採用此監管模式，然而過去半個世紀，本港確享受到不算昂貴而穩定電力供應，其中一個原因，是香港地方細小，輸配電力損耗比一個大地方為低。

此外，兩電與政府緊密合作，公關工作一流，例如對於基層住戶如綜援戶，電費有寬減，劏房戶被業主濫收電費予以立法制裁，兩電職員亦參與善舉，例如環保、扶助長者及退休人士活動等。

最近，兩電相繼爆出供電中斷嚴重事件，先是去年中電，電纜橋起火，導致天水圍、元朗、屯門一帶大停電；今年4月則是港燈的鴨脷洲電廠發生事故，令港島東區大面積停電，市民嘩然。看來，兩電及政府有關官員應徹底檢討，究竟何處出漏洞，竟然連續爆出罕見停電事件，究竟是人為疏忽，還是多年志得意滿，兩電已失去警覺性？