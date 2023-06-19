激濁揚清：烏克蘭領導層邊句真

烏克蘭總統顧問波多利亞克日前表示，該國反攻尚未開始，烏軍目前進攻行動旨在找出俄羅斯軍隊的弱點。由於說法與總統澤連斯基出現嚴重矛盾，令人擔心烏國領導層是否出現內訌，是否有人正策動謀反，抑或接通多元宇宙的大門已被開啟？

以上提問只是戲仿舔美走佬黃絲KOL，每逢俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團領袖普里高津發表講話，定必渲染成有人準備掉轉槍頭反俄，又謂俄國各地均已蠢蠢欲動，伺機大舉推翻普京，繼而宣布脫離管轄，屆時俄國便會四分五裂了，哈哈哈！然而，吹了又吹，自己講完自己笑了好幾回，仍然未見任何風吹草動。如今烏克蘭高層各說各的，黃絲KOL卻選擇性失明，本欄遂打趣詢問舔美人士是否掉進了另一宇宙。

烏克蘭的話鋒急轉殊不簡單。澤連斯基早前受訪指希望獲得更多西方武器，但反攻俄羅斯不能等待數月；數日後他與到訪的加拿大總理杜魯多出席記者會，首度證實已展開反攻；總參謀部發言人科瓦廖夫亦表示，自反攻行動以來共解放逾100平方公里土地。波多利亞克如今反口稱反攻尚未開始，究竟烏方哪句真？是否因普京形容基輔發動反攻行動，雖然規模大卻沒有取得成功；俄國國防部又有片為證，聲稱繳獲烏軍部隊坦克、戰車及火箭發射器，部分車輛引擎來不及熄火，顯示逃走得匆忙，波氏遂被委派出來輸人不輸陣，好向美西方解畫？畢竟這是一場代理人戰爭，否則早已停火和談。

戰爭狂熱分子出沒於俄羅斯、烏克蘭，藏匿在美西方拱火澆油、舔美黃絲KOL煽風點火的圈子中。每當有人斥責勸和促談的主張，無異於向「戰爭即和平」致敬。只有兩邊也不幫、始終堅持立即停火的人，才能夠避免一葉障目。