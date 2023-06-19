橫眉冷看：俄烏戰爭讓世界大變

俄羅斯與烏克蘭戰爭影響世界，中國雖然沒有捲入戰火，但是國際形勢已然大變。世界的新格局對中國有利有弊，若單從正面角度而論，從此以後，我國會多了兩個有力的朋友助拳。

中國在世界上從來不缺友邦，但是朋友當中，地位顯赫的國家不多，譬如聯合國安理會5個常任理事國，過去美、英、法3國經常跟中國作對，俄羅斯與中國關係尚可，但「老大哥」也有自己的盤算，對北京始終處處設防。

俄烏戰爭爆發之前，中俄關係合中有分，兩國絕非推心置腹。據說，俄羅斯最強的導彈攔截系統，是安裝在中俄邊界。去年，攻打基輔的槍聲響起後，莫斯科要將最先進的自走炮運往前線，結果被發現，那些自走炮原本都是部署在俄中接壤的邊境。

然而一切俱往矣，俄羅斯進攻烏克蘭之後，被西方世界孤立，莫斯科再無選擇，只能全面向北京靠攏。此後在聯合國安理會常任理事國之中，中國終於可以迎來一個真心的朋友。

世界棋局大變，亦促使法國重新考慮國際定位。法國總統馬克龍早已放言，歐洲不應再做美國的跟屁蟲，近日更傳出消息，巴黎正積極探風，且看能否跟隨埃及、阿根廷等國，一起加入中國牽頭的金磚國家行列。若然此舉屬實，證明美、法兩國之間的鴻溝愈挖愈深，法國正逐步投向中國陣營。

以往安理會5個常任理事國中，美、英、法是一黨，中國的一方處於弱勢。未來的形勢可能大不相同，中、俄、法會漸趨抱團，3強中又以中國為首，北京在世界的影響力必將大幅度提升。美國主導全球的日子，或許再難復返，這一切追本溯源，都是始自俄烏戰爭。