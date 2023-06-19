強詞有理：俄愈挫愈勇

俄烏戰爭打了400多天，俄羅斯經濟並沒有如西方預期般崩潰，反而穩中有進。總統普京近日在聖彼得堡國際經濟論壇開幕式上表示，俄羅斯已度過最困難的時期，未來經濟將呈現積極態勢，今年增長有望達到2%的水平。他並強調，醜陋的新殖民主義體系已不復存在，多極世界秩序正得到鞏固，這一進程不可避免。

平心而論，俄羅斯能維持目前的局面確實相當不容易。畢竟其對手是以美國為首的整個西方陣營，過去一年多遭到逾萬項制裁，換作是一般國家早就被壓垮了。但俄羅斯並非一般國家，這是懷有鋼鐵意志的戰鬥民族，沒有那麼容易被征服。戰爭爆發前，俄羅斯GDP排在世界10名以外，現在反而升至第8位，證明美西方的極限打壓完全失敗。

反觀烏克蘭在數十個西方國家集體支持下，依然難逃經濟破產，還丟失了烏東4個州的控制權。最近發動的所謂大反攻，也是雷聲大雨點小，烏軍傷亡據說是俄軍的10倍之多，而且損失了數百輛坦克和裝甲車。再這樣下去，即使西方願意繼續輸血，恐怕也支撐不了多久。

對於西方有聲音指俄羅斯只能依賴中國，甚至成為中國附庸，普京的回應是，其實西方本身早就陷入對中國的依賴。這是實情，如果西方經濟不需依賴中國，早就脫鈎斷鏈了，何必以「去風險化」自欺欺人。明眼人都知道，西方不斷對中俄關係挑撥離間，恰恰說明自己底氣不足。美國國務卿布林肯卑躬屈膝哀求訪華，其中一個目的就是奔着俄烏衝突而來，無非想離間中俄關係，但很明顯，中方深知誰是敵人，誰是朋友，絕不可能中其圈套。

北約前秘書長拉斯穆森直言不諱，北約武裝烏克蘭，「修理」俄羅斯，就是要徹底解決歐洲的戰略關切，一旦俄羅斯完蛋，北約將會集中所有優勢軍事資源對付中國這個終極目標。這才是美國挑動這場戰爭的真正目的，先擊垮俄羅斯，然後全力對付中國，劇本就是這麼設計的。但他們萬萬沒有想到，俄羅斯不但沒有完蛋的迹象，反而愈挫愈勇，且和中國愈走愈近。早在20多年前，美國著名地緣戰略理論家布熱津斯基就警告：「美國最大的潛在危險是中國與俄羅斯，或許還有伊朗結成大聯盟。」結果一語成讖，中俄伊大聯盟漸漸成形，美國的潛在危險變成現實危險，可謂自作自受。