坦言集：跨境電商

在一帶一路、中歐班列的發展方面，大灣區落後於長江三角洲與西北部城市，但不是不可趕上，事實上，大灣區無論香港、廣州、深圳，還是有巨大的機會可在未來大發展。

一是珠江三角洲曾是世界工廠，近年轉型，仍然是國際市場的生產重鎮，廣州更是重要的輕工業品、紡織的集散地批發中心，只是過於集中歐美市場，未及開拓一帶一路國家的市場。在歐美市場受阻後，應該可以迅即轉移市場重心與義烏等競爭。新能源汽車、電子通訊器材，乃至小家電、家電、生活用品等，珠三角還有龐大的生產能力，都會是東歐、中東、中亞、俄羅斯所熱捧的商品。

二是中俄貿易飛躍發展，俄羅斯進口中國的工業產品替代從歐洲的進口，且性價比勝於歐洲市場。珠三角企業若不理會美國的制裁，依據中央政府的政策，應可大舉進攻俄羅斯市場，而換回來的是俄國東北的海產、南部的農產品。中俄火車貨運正在改善，若用多式聯運，在中歐班列外加上貨櫃車連接香港，莫斯科至香港貨運只需10天，有利大灣區擴大中俄貿易。

三是香港是國際最重要的空運中心，在歐亞連接中，可以一方面把東南亞、日本、南韓的貨運連接至香港再轉上中歐班列；另一方面把俄羅斯、中東、中亞以及歐洲的商品經香港轉入內地，體現多式聯運的效益。

四是香港可與深圳、廣州等建構成東亞、東南亞區域的跨境電商中心。單只深圳，跨境電商便超過15萬家，去年的進出口額便超過1,900億元人民幣，發展方興未艾。香港可積極與之合作，把平台擴展至香港，推動更多港企參加，把香港的空運與自由開放的體制優勢、珠三角的生產和商品集散能力、深圳的跨境電商結合，更可借助中歐班列、中老（越）班列，把業務範圍從中國內地擴大至東南亞、東亞以及歐洲。國際商貿模式正在大變，即使電商亦在蛻變，香港已有深圳的發展基礎，正可聯手，在政策體制協調，把跨境電商發展為一帶一路新興的跨國貿易主流，香港與深圳等成為一帶一路電商中心。

一帶一路倡議重心是連接，中歐班列提供了極佳手段，演變成無遠弗屆的多式聯運，連接的範圍、效率、效益更大，香港不應錯過，應與珠三角城市聯手參與國內、國際的競爭，即使遲起步，卻有眾多優勢，還可迎頭趕上。