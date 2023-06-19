政情：湊BB過首個父親節 林琳感激老公筋疲力竭

之前都講過，議員林琳早前生咗BB，佢尋日就喺社交平台貼文話BB「波波」搶閘出世，趕住同爸爸過首個父親節，而呢排佢見到老公不停撲嚟撲去，都講番聲「辛苦晒你啦！新手爸爸。」見到新手爸爸抱住「波波」嘅相，大家覺得佢抱B嘅手勢合唔合格呢？

一句我愛你 咩都值得晒 唔知呢對新手爸媽係咪踢晒腳，手忙腳亂或者好多拗撬呢？不過，林琳喺貼文劈頭第一句就話「好老公唔易搵，我就搵到36歲先結婚。」佢話喺佗仔時老公悉心照顧，陪住睇醫生，帶佢去食好嘢同散步。

BB出世第一日，林琳話老公眼濕濕望住佢話老婆辛苦啦！返到屋企第一日，佢見到老公跑上跑落安排呢樣嗰樣，最後攰到就嚟斷氣，之後長輩嚟探BB、圍住BB轉，老公行過嚟錫咗佢一啖，講咗句「我愛你呀！老婆」，佢形容真係咩都值得晒。

林琳仲有感而發，話好多朋友之前提醒佢要小心產後抑鬱，賀爾蒙影響之類，但其實身邊人及時嘅關懷都好緊要。

林琳