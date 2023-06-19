政情：社福界反叛形象 管牧：表達方式影響

唔少宗教團體都同時提供一啲社會福利服務，例如安老院舍。本身係牧師嘅議員管浩鳴（管牧）亦身兼立法會福利事務委員會副主席，早前仲成立咗一個叫社福界心連心大行動嘅組織添，而佢尋日出席另一名議員鄧家彪（Bill）嘅網上節目，Bill係社工，佢哋就傾到社福界係咪「反叛」啦！

「社工基因要有團火」 點解無啦啦講呢樣嘢？事關Bill問管牧話社福界過去畀人嘅印象「反叛」，對政府嘅聲音比較「尖銳」，有人覺得社福界企得好前，好明顯講立場咁話。但管牧就覺得社工嘅「基因」係對社會唔公義嘅事有多啲反應，又話如果社工冇咗呢團火唔係好掂，因為佢哋都好難話見到之後當「睇慣」。之但係，管牧都同意話佢哋嘅表達方法可以更理性，由認為過去泛政治化開始後，官員可能費事畀人鬧所以會變得官僚啲。

心連心嘅組織主要係促進香港同內地喺社會福利嘅合作，管牧就話過去泛政治化搞到咩都唔做，而且好避忌過河（深圳河），啲人一聽到返內地就會話「送中」，而依家都可以發揮更多優勢互補，好似其中一個非常重要嘅議題安老咁樣，Bill都十分同意，佢認為有好多長者可能唔係最體弱，係想搵個地方食同住嘅話，返內地安老都有個選擇。

返內地安老「唔係逼」 管牧都強調呢樣嘢絕對唔係逼，只係多個可能性，事實上本地都好少人願意做半厭惡性行業，加上依家都面對老年化社會。佢都話政府早前同廣東簽訂合作建議，睇吓初期可唔可以攞到200至300個位，但佢都話如果咁做，醫療等其他方面都要過河，先可以令長者安享晚年。

「立會男團」之一嘅管牧最後都唱咗兩句歌，係《獅子山下》嘅「放開彼此心中矛盾，理想一起去追」，佢想表達嘅意思同歌詞一樣，希望大家可以放低矛盾，一齊追理想咁話喎。