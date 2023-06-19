父親節外遊多 飲食業生意跌一成

【本報訊】昨天是父親節，不少市民去大酒樓和餐廳用膳共享天倫。有飲食業界估計，今年父親節業界營業額大概為2.6億到2.8億元，較去年同一節日微減至少10%，可能與天氣不好和在通關後港人多了外遊有關。

稱天氣差影響人流 餐飲聯業協會會長黃家和認為，今年父親節生意減少10%，可能與港人於趁昨日是周日而去鄰近內地城市旅行，或買外賣在家用膳有關。他提到，因今年初全面通關後，不少港人離港旅遊，雖然本港以往假日的酒樓和酒店自助餐的人流還可，但仍未滿座，其他餐廳則一般，推算昨天情況類似。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠直指，今年父親節的訂枱比率不太理想，僅有約30至40個預訂，認為可能因天氣差和港人離港旅遊引致。蘇又指，下午至晚上有黃昏賽馬比賽，不少人會與父親一同欣賞賽馬。他又認為，若昨日天氣好的話，可能會帶動早上和午市人流。議員邵家輝則指，較難推算昨天的市道環境。他解釋雖然今年訪港旅客增加，但現時當局仍未派發第2期電子消費券，而且不少港人也離港旅遊。他期望商場可舉辦展銷活動，以帶動消費。