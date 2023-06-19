黃鴨前後腳告別 雨中打卡聲熱烈

近日大受市民歡迎、闊別10年後，再重臨維港的兩隻18米高橡皮黃鴨，迎來最後一日展期。昨日（18日）父親節依然持續下雨，天文台更一度發出黃色暴雨警告信號。然而，惡劣天氣並無影響市民送別黃鴨的雅興，不少人趁最後機會與巨鴨打卡留念。而昨日其中一隻橡皮鴨更在維港巡遊，巡遊約兩個多小時後，返回灣仔就正式告別，另一隻黃鴨就在今日早上退場。大批市民冒雨歡送巨鴨，亦有市民選擇在室內與巨鴨遙距留下倩影。

其中一隻巨鴨的海上巡遊於昨日下午1時開始，由中環海面出發，途經銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區，再游向尖沙咀，經過星光大道，到文化中心後再折返中環。鴨仔之後到灣仔完成展出，不會再返回添馬公園對開海面。主辦單位呼籲遊人，避免駕駛或乘坐私人船隻靠近，以免衝擊或製造海浪影響。至於另一隻黃鴨會留到今日早上退場，不少市民都趕到海邊「送別」黃鴨，有人表達不捨之情。

戶外室內皆有大批市民合影 本報記者昨午在港島一帶的海岸巡視，不少市民冒雨在岸邊與巨鴨合照。亦由於天雨關係，有市民就選擇在室內，隔着玻璃窗遙距與巨鴨合照；有女士戴着黃色闊邊帽，特意將一隻迷你版黃鴨仔放在欄杆上，將海上的巨鴨納入鏡頭。及至黃昏時間，其中一隻巨鴨被吊起並放氣，隨着它逐漸萎縮，也意味着這段黃鴨熱潮正式畫上句號，告別香港。