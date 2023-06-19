食肆借醉辱罵母子 男子遭圍毆

【本報訊】元朗金輝徑一食肆發生醉酒鬧事，再演變為二打一圍毆事件。上周五（16日）網上流傳一段閉路電視（CCTV）及街坊拍得的片段，顯示上周日（11日）晚上10時許，一名白衣男客懷疑借醉喝罵兩名婦孺，且情緒高漲及聲浪愈大，3名男子挺身而出與之對罵，甚至其中兩人與醉漢大打出手，期間拳飛腳踢，戰鬥更由店外打到店內仍未分出勝負。

多人勸醉漢不果 從閉路電視片段顯示，醉漢初時以正常音量指罵一對母子，其後疑在酒精影響下情緒不穩，喝罵聲愈發響亮「你話冇嘢，冇嘢，冇嘢，我話有嘢啊，×你老母」，該對母子則閉口捱鬧，另有數名男女從旁規勸醉漢。惟仍難阻該男子發酒癲，數人更不斷拉扯，該醉漢更反問勸交男「你係咪人哋奸夫呀？」疑似與該對母子發生感情問題。

未幾，3名青年突然衝入畫面，其中兩人穿白衣及一人穿黃衣，領頭穿長褲及白T恤男子作狀聽那醉漢連聲「做咩呀」挑釁，隨即便是一句「你做咩呀，×你老母」，並與醉漢互相指罵。其餘一白一黃青年則立於兩側造勢，其後更加入罵戰，並旋即演變成拳腳搏擊。

只見醉漢一記正蹬腿踢出，白衣短褲青年亦回擊還以顏色，眼見同伴被拉入戰局，領頭白衣男亦加入對戰，形成二對一不平等決鬥。期間醉漢一拳換雙腿，不斷中招下仍負隅頑抗，兩白衣男亦不打算留手，至於黃衣青年仍未出師，故嘗試勸停交戰。其後，戰場更從室外移至店內，惟片段至此已告終結，勝負誰屬則未可知。