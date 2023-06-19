大角咀元朗起值1148萬K仔

【本報訊】執法部門於上周二（13日）及前日，突擊搜查大角咀一私人住宅、及元朗八鄉一村屋單位，以涉嫌「販毒」及「製毒」罪名，拘捕兩名本地男子（31及38歲），檢獲約9.3公斤懷疑氯胺酮（K仔）、40公升懷疑液態氯胺酮、以及一批製毒工具，毒品市值逾1,148萬元。

涉販毒製毒拘兩男 執法人員指，早前根據線報及經調查後，鎖定一名活躍於本地販毒集團的男子，上周二在大角咀富貴街一私人住宅單位外，截查該名中國籍男子，在其身上搜出一包懷疑氯胺酮。人員亦在其租用的單位內，再檢獲4.9公斤懷疑氯胺酮，遂以涉嫌「販毒」拘捕該名38歲男子。

經跟進調查後，人員鎖定該販毒集團一名骨幹成員，發現他租用八鄉牛徑村一個村屋單位作製毒工場。前日凌晨人員突擊搜查該村屋單位，起出4.4公斤懷疑氯胺酮、40公斤懷疑液態氯胺酮、多樽懷疑用作製毒的液態化學品，和大批製毒工具，包括電磁爐、量杯、電子磅及煮食用具等。屋內一名姓陳（31歲）男子涉嫌製毒被捕，他報稱無業，已被暫控一項「製毒」罪，案件將於今日上午在東區裁判法院提堂。兩個涉案單位分別由兩名疑犯租用作自住，並用於藏毒或製毒。