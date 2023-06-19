蔡天鳳今舉殯 移送寶蓮寺火化

【本報訊】名媛蔡天鳳碎屍案轟動全港，相隔案發近4個月，蔡天鳳家屬昨日在大圍寶福紀念館為她設靈，近千名親友到場致意。蔡天鳳設靈後，今日舉殯，大殮後靈柩會送往大嶼山寶蓮禪寺火化。

靈堂以粉紅色為主調 蔡天鳳為譚仔「五哥」譚澤均媳婦、「太子爺」Chris的妻子，但據報二人並未完成註冊。據記者昨現場所見，大圍寶福紀念館高掛「譚府治喪」牌匾。其靈堂布置以蔡天鳳生前喜好粉紅色作為主調，粉紅紗帳作裝飾，闊約5呎的遺照聳立靈堂內，喪禮將採取佛教儀式，有高僧做法事。

大批身穿黑衣的親友昨午陸續到場，各人神情肅穆，在紀念館外弔唁的人龍不絕，目測約有數百親友。除蔡天鳳母親「五姐」及丈夫Chris外，風水師李丞責、蔡天鳳好友劉晨芝均有現身。城中多位名人亦送上花圈花牌悼念，包括蔡一智夫婦、郭富城與妻子方媛。

據了解，其家屬今年4月領回蔡天鳳的遺體後，託人將遺體修復，預計喪禮花費約300萬元。喪禮原先本擬向公眾開放，惟家人後來經商量後，決定只開放予親朋好友。蔡天鳳遺體將會火化處理，及後安放於大嶼山寶蓮禪寺。

事發於今年2月21日，28歲名媛蔡天鳳疑遭其前夫一家謀財害命。案件至今共7人被捕，包括前夫鄺港智、前大伯鄺港傑、前家翁鄺球及前家姑李瑞香，以及另外3名男女，即遊艇公司職員林舜、47歲的前家翁情婦伍姓女子、以及報稱無業的美食網紅潘巧賢均涉案。