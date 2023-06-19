快餐店經理指摘表現欠佳 職員肉檔擸刀狂斬

「做咩畀佢走咗呀」 頭頸重創情況危殆 西環發生血腥斬人案。連鎖快餐店麥當勞一名男職員，昨午疑不忿被經理批評表現差，與對方口角後情緒失控，有人怒沖沖到附近肉檔擸來兩把豬肉刀，折返店內向經理狂斬，事主頭中兩刀變血人。疑兇棄刀奪門逃去，執法人員經兜截後拘捕他歸案，傷者送院救治，在手術後情況危殆，案件列作傷人。麥當勞對事件表示震驚及痛心，向受傷員工致以慰問及提供一切適切的支援，希望他早日痊愈。

被捕疑兇姓陳（29歲），據悉入職山道麥當勞數天，他為人較沉默，罕與他人交流。昨日下午2時許，姓王（38歲）男經理批評陳男工作表現欠佳，他為此與經理爭執，期間有人突然情緒激動，跑到附近皇后大道西一肉檔，奪了兩把各約30厘米長豬肉刀，隨即返回麥當勞，舉刀向經理後腦斬下。王猝不及防當場中兩刀，即時血如泉湧。兇徒逞兇後奪門逃去，其他職員見狀報案。

休班消防緊抱傷者 網上流傳被斬男經理全身血淋淋的影片，可見他頭頸重創兼滿身鮮血，上半身制服幾乎全被染紅，一名穿背心身形健碩男子疑為控制場面，從後緊抱男經理及叫人「幫手」，經理則表示「𡃁仔，你放手先啦！」其他職員及食客見狀，慌忙着經理坐下，同時上前詢問「做咩事呀，做咩打交呀？」經理坐下後仍血流如注，遂以手掩住後腦位置，有職員驚覺其傷勢嚴重，立即遞上紙巾，驚慌地稱「救人呀，救命呀！」

另一名穿黑色制服的女職員，從旁協助處理經理的後腦傷口時，疑受驚驚呼「個頭呀，個頭呀！」受傷經理一度問「做咩畀佢（疑兇）走咗呀？」其後他趴在餐桌上及打電話，有員工指「走咗唔緊要呀！」，影片到此結束。據了解，抱住傷者的男子為休班消防員，當時在店內買外賣，相信是防止傷者失血過多，所以抱住他不想其亂動。

疑兇現場附近被捕 救護員到場替傷者包紮後，再送往瑪麗醫院救治，目前情況危殆。執法人員亦在附近一帶兜截，其後於下午約3時50分，在距離案發現場約500米外的德輔道西近朝光街，拘捕陳男歸案，並將他押走扣查，案件列作傷人處理。據悉事發時，店內有家長為小朋友慶祝生日，在目睹斬人過程後，在場大人細路嚇到雞飛狗走般逃離現場。麥當勞表示對事件震驚及痛心，向受傷員工致以最深切的慰問，並將全力提供一切適切的支援，希望他早日痊愈。事件已交由執法部門處理，不便作出評論。

至於豬肉檔檔主王先生指當時他不在現場，只有妻子獨自看檔，肉檔門口位置放有3把豬肉刀，相信兇徒趁其妻子不為意時，搶走兩把刀。快餐店樓下菜檔姓韋女職員稱，案發後見到一名穿黑衫男子，橫過皇后大道西後，沿山道向海邊方向急步走去。她又指沒有見到兇徒持刀上快餐店，事後也不見他手持刀離去，但見到受傷經理滿頭血瞓床送院，並指「發生咁嘅事，梗係驚啦」。