屯門公路私家車撼壆起火 司機逃生

【本報訊】屯門公路私家車失事焚毀。昨晨10時許，一輛私家車沿屯門公路往屯門方向行駛，至深井對開時懷疑跣胎失事撞壆，車頭被撞至摺起損毀，車身橫亘於路中，未幾車頭冒煙起火焚燒。幸好姓宋（60歲）司機及時逃生，他沒有受傷。其後，消防到場迅速開喉將火撲滅，起火原因待查。

香港仔隧道兩貨車相撞 另於昨日清晨6時許，一輛密斗貨車沿香港仔隧道左線往南區方向行駛，至近管道出口時，貨車突然跣胎衝過右線，與一輛運魚車發生碰撞，最後密斗貨車打橫攔住兩條行車線，管道內6塊牆壁裝飾板亦被撞甩。姓楊（32歲）密斗貨車司機腳部受傷，需要送院治理，姓郭（63歲）運魚車司機無恙。受意外影響，香港仔隧道南行方向一度暫時封閉，直至現場清理後重開。

此外，昨凌晨3時許，一輛四驅車沿粉嶺公路往上水方向行駛，至和合石對開時，撞向前面一輛工程車車尾的風琴式防撞欄，四驅車繼而猛撼右邊石壆，最後向左翻側。四驅車安全氣袋彈出，車頭一度冒煙，姓許（44歲）司機無受傷，自行爬出車廂外。由於時值下雨，不排除天雨路滑引致意外。