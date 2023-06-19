五巴齊齊加 港鐵又漲價 基層遭壓榨

硬食為便捷 促加大補貼 加風又殺埋身！5間專營巴士公司昨起齊齊加價，其加幅介乎3.9%至7%，近乎全部乘客每程須多付的車費不超過1元。惟小數怕長計，有市民認為巴士車費加幅仍過高；有基層更無奈指，天星小輪、巴士已先後加價，而港鐵下周日起緊隨其後，交通開支增長，勢令普羅市民生活百上加斤。

5間專營巴士公司去年申請加價，其理由是疫情期間經營困難，但加幅過高被各界炮轟是「獅子開大口」。最終行政會議上月底通過加價申請，但加幅明顯收窄。其中，新大嶼山巴士加7%；新巴、城巴專營權（一）即港島及過海巴士線，加價4.9%；龍運巴士及九巴，亦分別加4.2%及3.9%；至於城巴專營權（二），即機場與北大嶼山路線，是1997年中營運以來首次加價，加幅達4.2%。

當局：改善財政狀況 當局曾指，理解巴士加價是不受歡迎，且加重市民額外負擔，但略為調整車資，可改善巴士公司財政狀況，有助投放資源改善服務及員工待遇。巴士加價後，約87%乘客每程須多付的車費不超過5毫，而近乎全部乘客每程須多付的車費都不超過1元。

昨日在紅磡海底隧道收費廣場候車的乘客中，有前往港島上班的市民估計，巴士加價後每月交通開支或增加約100元，期望政府能加大公共交通補貼，避免「荷包大出血」。有市民亦指，無奈接受巴士加價，而港鐵即將於下周日加價，形容「過海（交通）樣樣都貴咗」，日後乘搭交通工具時，最大考慮仍然是方便與否，價錢非最大考慮。

天星小輪早已加價 除了專營巴士，疫情期間長期蝕錢的天星小輪早於今年4月起加價，由尖沙咀往來中環、灣仔的兩條航線，成人收費每程加1至2.3元，新票價介乎4至6.5元；65歲以上長者免費搭船優惠同時亦取消，改由「2元乘車優惠」取代。

至於過去3年無加價的港鐵，下周日將加價2.3%，預料超過九成港鐵車費加不多於4毫。以成人八達通票價為例，屯門往美孚由15.9元上調至16.3元；東涌往香港則由23.1元上調至23.6元。港鐵多款票種則於下月起加價，其中，原價435元的「都會票」上調至445元；「屯門–南昌全日通」則加1元至29元。