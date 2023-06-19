澳門消息：身纏百部舊手機 港男入境澳門被截

【本報綜合報道】一名香港男子（56歲）於本月15日晚上，經港珠澳大橋澳門海關站入境澳門時被截查，被揭隨身物品及身上藏有100部舊手機。涉案港男向執法員報稱透過手機軟件，得悉可攜帶舊手機到澳門賺取帶工費，於是在香港取得100部舊手機後，分別藏於行李及綑綁在身上，企圖偷運到澳門。

白酒藏奶粉罐 女子斷正 執法人員以《對外貿易法》相關規定已對涉案港男起訴，一經處罰，最高可被罰款5萬澳門元，被緝獲的貨物亦會充公。執法部門將循線追查幕後「水客」團夥，以打擊「水客」活動。

另外，一名女子在本月13日傍晚於關閘口岸出境旅客檢查區被截查，遭揭發涉嫌利用零食包裝盒及奶粉罐作掩飾，將兩支白酒藏於其中圖走私過關。執法部門表示，本月12至16日期間，在關閘口岸及港珠澳大橋澳門口岸共截獲39宗涉嫌將貨物偷運出入境個案，檢獲貨物包括578件美妝產品、33件藥物、107部舊手機、156件電腦處理器、約1,585克雪茄、5.5升白酒及3,200支電子煙煙彈等。