煤氣齊包愛心糉創世績

【本報訊】本周四（22日）是端午節，家家戶戶都會吃糉子應節。香港中華煤氣有限公司今年連續第23年舉辦「萬糉同心為公益」活動，邀請本港及內地超過400人，首次以線上和線下的方式一起包「愛心糉」，成功創下「線上線下最多人齊包糉」的健力士世界紀錄榮譽。

線下包糉活動於尖沙咀街坊福利會舉行，並以線上形式在港九新界多區的地區組織和社福機構會址，以及煤氣公司於全國約50個省市地區的內地合資公司共同舉辦。所有參與者必須在15分鐘內，完成最少一隻完整、結實包紮的糉子，線上參與者亦須在鏡頭前清晰完成整個包糉過程。

線上線下共421人完成挑戰 結果經大會核實，在限時內，共有421名參加者完成挑戰，創下「線上線下最多人齊包糉」的健力士世界紀錄榮譽。

今年活動以「傳承」為主題，大會邀請本地青年朋友參與，其中有議員帶領15位年輕工程師，組成「工程青年義工隊」加入包糉義工行列。大會亦邀請了多個來自巴基斯坦、菲律賓及印度的少數族裔家庭出席，來自巴基斯坦的Hajru表示一直希望學習包糉，是次活動加深他們對中國傳統節日、文化的認識。