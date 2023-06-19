地勤人手短缺 難加航班 機管局冀輸入外勞助調低機票價格

【本報訊】疫後復常下，本港航空業已逐步復甦，惟仍不及疫情前的水平。機管局行政總裁林天福昨在電台節目表示，航空地面服務崗位的人手短缺，減慢行業復甦的速度。當局下月起會接受輸入外勞的申請，料首批外勞最快於10月抵港，再為其提供一至兩個月培訓。他強調，輸入外勞可保障航空公司在未來數月增加班次，應付聖誕節、農曆新年等外遊高峰。