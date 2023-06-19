地勤人手短缺 難加航班 機管局冀輸入外勞助調低機票價格
【本報訊】疫後復常下，本港航空業已逐步復甦，惟仍不及疫情前的水平。機管局行政總裁林天福昨在電台節目表示，航空地面服務崗位的人手短缺，減慢行業復甦的速度。當局下月起會接受輸入外勞的申請，料首批外勞最快於10月抵港，再為其提供一至兩個月培訓。他強調，輸入外勞可保障航空公司在未來數月增加班次，應付聖誕節、農曆新年等外遊高峰。
近20航空公司欲增來港班次
林天福續指，過去數月有近20間外國航空公司，表明欲增加來港航班班次，但由於本港地勤人手短缺，最終未能配合。他指出，一旦未能解決人手問題，影響航班數目，會窒礙航空業復甦，同時提高機票價格。他希望輸入外勞後，有助航空公司在冬季增加航班，另調低機票價格至合理水平。
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