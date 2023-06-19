住宿月租約$3000 僱主有責任安排 政府：擴大外勞配額言之尚早

【本報訊】本港多個行業出現勞工短缺，港府急推「行業輸入勞工計劃」，輸入最多兩萬名外勞，當中建造業佔1.2萬個名額，下月接受申請。發展局局長甯漢豪昨表示，考慮到輸入外勞再加上建造業培訓本地工人的數量，認為毋須太快討論擴大輸入外勞的配額。

甯漢豪在電視節目指，據建造業界估計，4年後將缺少4萬名勞工，政府提出輸入最多1.2萬名外勞後，仍需透過培訓及善用科技填補空缺。她解釋，建造業議會、承辦商和工會等，每年可培訓4,000多名本地工人，預料幾年後可培訓逾萬人，而根據經驗，約80%新人經培訓後都會選擇入行，因此現時暫不用討論擴大輸入外勞的配額。

她又提到，僱主有責任為外勞安排住宿，輸入的勞工要住在地盤宿舍，或者元朗的中央宿舍。據以往經驗，住屋月租約2,000至3,000元，中央宿舍的租金會參考這個水平，前提是會收回成本。她稱現時已規定，就算最終僱主從勞工的薪金扣回租金，水平不可超過其月薪的10%。

盧偉國：外勞不足以填補空缺 而立法會議員盧偉國則在電台節目表示，建造業人手不足問題嚴重，前線地盤工人的平均年齡上升。對於本地勞工擔憂輸入外勞影響就業，他強調，外勞人數不足以填補全部空缺，加上其薪金不能低於行業中位數，故不是引入廉價勞工。

另一方面，運輸業界也獲最多8,000個外勞輸入名額，當中航空業佔6,300個。機管局行政總裁林天福在同一節目表示，輸入外勞不會影響本地員工就業，反而可令有經驗的本地人員升任工頭，工作改變為督導性質時，也有助增加薪酬。他續指，當局會利用科技，以減少對勞動力的依賴，例如現時有約1,400名不同司機，包括巴士、牽引車等，但相信未來已不需要相關職位，但要設有約100個車隊調導員崗位，不會日曬雨淋，有信心可吸引年輕人入職。