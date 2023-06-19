6‧30就業博覽 斜槓族分享經驗

【本報訊】青年想法多變，創意無限，既可為企業帶來新思維，青年亦可善用自身的天賦條件，創業為自己開創一片天。香港青年協會有見及此，本月底（30日）首次舉行聯合活動，一邊提供逾4,000份職位空缺，讓青年打工「磨利把刀」。另一邊廂就有集合了100位創業斜槓青年，以自身的經驗讓準備投身社會的青年，親身體會「行行出狀元」的實況。

青協業務總監鄧良順指出，機構一直了解青年的需要，早於2016年了解到他們對工作彈性以至自主的工作性質追求，機構已着手籌備方法及平台，助他們裝備自己；而去年成功舉辦首屆斜槓巡禮（SLASH EXPO）後，除吸引不少社福機構、學校等到來了解，亦為參加的青年斜槓提供發展機會。

多元發展出路 實踐想法 而今年就藉搵工旺季舉辦聯合活動，務求讓到來的青年既可搵工累積社會經驗外，亦透過一眾斜槓的自身分享，令他們可以多一個發展出路，實踐想法。

鄧又指，本月30日舉辦的「Good Job Fair就業博覽×斜槓巡禮」，可讓參與的機構了解青年創業人士的技藝，在校內進行推廣之餘，亦可加強應屆畢業生的就業出路支援，有不少兼職工作可選擇。機構亦特設網上求職平台，由下月初至9月底開放予青年求職。