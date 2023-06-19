寧身兼多職拒長工 平衡生活青年看重

公司配合拆細工序 僱傭各取所需 本港勞動人口持續下降，市面出現大量「有工無人做」的情況，令不少企業老闆大感頭痛，加上移民潮令不少員工流失，想吸納青年新血、應屆畢業生入職亦非易事。根據青年機構最新調查發現，多達96%受訪青年直言相當重視工作與生活的平衡（Work-Life Balance），寧身兼多份兼職都不想「打死一份工」。就此青年機構與人力資源公司均指，不少公司為「搶人才」，均將工作零散化，拆細工序提升靈活性，以迎合青年的工作需求。

為了解青年對職場發展，以至企業職場友善環境的看法，香港青年協會青年就業網絡在今年4月中旬至6月初期間，成功訪問了逾200位青年以了解情況，亦跟104間企業進行問卷調查，探討企業對吸納生力軍的看法。青年就業網絡單位主任黃民信就指出，多達96%受訪青年直言相當重視工作與生活的平衡；惟面對現時的工作，逾四成指未能達到理想的平衡情況，令當中77%指將因此而轉工。

相比優厚薪酬 年輕族更重視工時 近年不少人在討論「友善職場措施」，當中如由僱主主動訂定便利措施，務求增加員工對公司的歸屬感。然而黃民信指機構就此進行了比對研究，同時了解僱主與青年對友善職場的理解及關注要點，坦言結果出現了落差。他指出，普遍受訪僱主認為，為員工提供培訓機會、彈性工作時間，甚至優厚薪酬料可留得住員工；惟受訪青年卻更重視不超時工作情況，更因工作時間甚至假期休息日，令他們不太願意投身工時較長的飲食、酒店以至零售等行業。

青協建議企業在制訂相關措施之前，可先了解員工的實際需要，從中取得平衡將更易挽留員工；黃民信亦指，受疫情的影響不少公司正採取「4+1」工作模式，即4天辦工室工作加一天在家工作；甚至將職位功能「拆細」成兼職工作，都有助吸引青年入行。

彈性選擇在家工作 助提升歸屬感 招聘網站Linkedin人才方案主管及總經理吳薇薇就指出，其香港部門約有40多名員工，由於工作情況可讓員工較彈性選擇在家或回公司工作；公司同事重視員工在職培訓，以助他們內部晉升，提升對公司歸屬感。吳續稱，現時不少公司將職位職能拆細，加上網上資訊傳遞方便，亦有利企業無分地域限制地招聘不同國家人才。記者梁愚瀚