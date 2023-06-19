醫健：藥到病除：腸道微生物移植 治療難辨梭菌感染

難辨梭菌（Clostridium difficile）是一種寄生在人類腸道內的細菌，對一般健康人士並無特別影響。但是，當難辨梭菌不受控制地過量繁殖，造成腸道感染，病人就會出現腹瀉，甚至是偽膜性結腸炎，嚴重時能造成生命危險。病人或受自身疾病、早前曾服用抗生素，或接觸受感染患者的糞便所污染的物件而造成感染。傳統上的治療方法使用針對性的抗生素，但這或將其他益生菌也同時消除，有機會使疾病復發。

腸道微生物移植已獲多年科研驗證。於2022年及2023年，美國食品藥物管理局便分別批准了名為Rebyota及Vowst的產品，用於治療抗生素失效的難辨梭菌感染或復發病症。腸道微生物移植的原理是使用健康人士的糞便，將健康腸道內的細菌移植給病人，恢復患者腸內微生物生態的平衡。

研究顯示，新技術比傳統的抗生素療法的治療成功率高出3倍，使病人停止肚瀉。上列的兩款療法，Rebyota直接放入直腸，而Vowst則是口服的膠囊。前者於臨床研究中，七成患者於8星期內都未有復發；而後者，近八成患者於24星期內都未有復發。

本地大學研究中，暫時仍然需要健康人士捐贈新鮮糞便。收集後，仍然需要進行大量篩檢（如傳染病）、加工處理、移植到病人腸道等繁複、昂貴的步驟。隨着新技術普及，可冷藏的糞便膠囊或使更多病人受益。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心