初步評估 處方藥物 適時轉介 家庭醫生 精神健康第一聯絡點

【本報訊】近期精神健康問題惹港人關注。香港家庭醫學學院認為，為受精神困擾患者提供易達、適時和全人的照顧，家庭醫生扮演重要角色。該學院指，家庭醫生除透過持續提供人際方面照顧外，也需了解病人病歷才可更早診斷。該學院期望港府投放更多資源處理精神健康問題，又冀病人能及早求醫。

該學院認為，家庭醫生作為提供醫療照顧的「第一聯絡點」，他們最適合協助受精神健康風險影響的社區居民，以及與其他醫護人員合作去確保病人接受最需要治療。家庭醫生在受訓後，可診斷和治療一般的精神健康問題，以及提供初步評估、處方治療藥物，並在有需要時為病人轉介去專門的精神健康服務。另外，家庭醫生也為防止精神健康問題惡化扮演關鍵角色。