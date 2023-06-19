初步評估 處方藥物 適時轉介 家庭醫生 精神健康第一聯絡點
【本報訊】近期精神健康問題惹港人關注。香港家庭醫學學院認為，為受精神困擾患者提供易達、適時和全人的照顧，家庭醫生扮演重要角色。該學院指，家庭醫生除透過持續提供人際方面照顧外，也需了解病人病歷才可更早診斷。該學院期望港府投放更多資源處理精神健康問題，又冀病人能及早求醫。
該學院認為，家庭醫生作為提供醫療照顧的「第一聯絡點」，他們最適合協助受精神健康風險影響的社區居民，以及與其他醫護人員合作去確保病人接受最需要治療。家庭醫生在受訓後，可診斷和治療一般的精神健康問題，以及提供初步評估、處方治療藥物，並在有需要時為病人轉介去專門的精神健康服務。另外，家庭醫生也為防止精神健康問題惡化扮演關鍵角色。
倡於社區服務扮演優先角色
該學院急切希望，決策當局可在精神健康服務中投放更多資源，以及將家庭醫生在社區提供精神健康服務中定為優先角色。
學院認為，此方法有助家庭醫生更好診斷和處理精神健康問題，以及促進與其他醫護人員和地區服務團體的協作。學院也鼓勵若市民正受心理困擾，應盡早尋求家庭醫生的協助。
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