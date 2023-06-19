租管執法成效不彰 機構籲擴規管

【本報訊】劏房租務管制生效至今已將近一年半。有機構指港府雖成立了區域服務隊及特遣隊負責教育及執法，但成效不彰。機構指，防止業主濫收水費的條例阻嚇力不足，認為單依靠劏房租客投訴檢舉，難阻違法業主的濫收惡行。機構建議當局擴充規管範圍，要求從地產代理着手，加強把關，例如業主與租戶訂定租約情況，以至防濫收水電費。

香港社區協會在今年一至五月，成功訪問了282個透過地產中介租住各類型位於私人樓宇的劏房、板間房、床位及天台屋的住戶，發現60%受訪劏房戶經由地產代理租屋，當中55%租約由地產代理準備；近35%人租住單位後繼續由地產代理代為收租及計算水電，租住後亦只得60%租戶可以直接聯絡業主，其餘均需轉折地透過地產代理轉達訊息，另有40%人指由租屋至今從沒有見過業主。

延伸至地產代理 社協指出，調查發現地產及業主代理存雙重身份的情況，認為難以持平地保障業主及租客的利益，更加指部分地產代理佣金照收，但是服務質素欠佳，包括沒有主動提及已經實施了劏房租管，未有提及租戶既有的權益。

社協要求當局，加強教育及監管地產代理，抽查嚴懲違規地產代理及其所屬持牌公司，以源頭堵截新增違例情況。