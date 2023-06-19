高球場建屋遭反對 當局指不動搖

【本報訊】港府計劃收回粉嶺高球場部分用地建屋，而城規會早前舉行公聽會時，收到不少反對高球場建屋的意見。發展局局長甯漢豪稱對此不感驚訝，直言「反對的才會去（城規會）」，她重申港府不會輕易動搖有關政策方向。

港府計劃收回粉嶺高球場32公頃用地，當中約9公頃，興建約1.2萬個公營房屋單位。早前城規會舉行的兩場公聽會上，有多人反對將部分粉嶺高球場用地興建公營房屋，包括香港哥爾夫球會代表、前高官等。

聲稱聆聽不同意見 曾任城規會主席的甯漢豪出席一個節目時表示，對此並不感到意外，更直言「城規會會議通常係反對的人才會去。我過去做過5年城規會主席，不應該因為要鬥多少，反對的意見多，動搖我們本身希望做的事。」她指理解反對人士的想法，港府會仔細聆聽不同意見。

早前港府將相關用地暫時修訂為「未決定用途」地帶，以符合環評報告要求，甯回應指，早前將最北端建屋的地帶稱作住宅甲類，即高密度房屋，由於環評要求當局重新盤算其密度，因此暫稱未決定用途，讓該局有時間重新盤算一下其密度。

對於有指相關用地的房屋建成時間比原定的2029年遲，且可建單位少於1.2萬個，或未必合乎成本效益。甯稱不希望過早作研判，又指暫不會考慮改建為安老院等。