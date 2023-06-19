港府拒包底樂建居 地產界就定價潑冷水

堅持補三分一地價已供足夠誘因 政府早前推出私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，有關計劃出爐後即惹來各方擔憂，不但擔心有機會重蹈樓宇低質素的詬病，亦憂慮政府不「包底」會減低私人發展商的參與興趣。房屋局局長何永賢指發展商只需補三分一地價，相信有足夠誘因「激活」約千公頃的農地，增加土地供應。惟有地產發展商就「潑冷水」，認為現時私樓售價偏高，質疑政府為甚麼要以不合理的價錢作為標準。

何永賢昨出席電台節目時表示，參與興建「樂建居」的發展商，須聘請獨立顧問驗收樓宇，並須向差餉物業估價署提交報告；當局將會審批價單，發展商須在獲批售樓後一個月內整批出售，如未能完全售出，可在下次售樓時再推出，或補十足地價後公開發售。她亦再三強調政府不會回購單位，否則可能因為「包底」，而影響房屋質量、配套等情況。

指市價本受質疑難作標準 對於有外界關注單位計劃按市價65折出售，有機會影響發展商興趣。何指出，現時私人發展商持有約1,000公頃農地，有信心三分一補地價已有足夠「激活」土地供應條件；她又表明，若賣地低於底價，政府不會強行賣地。惟對於「樂建居」的定價，中原集團創辦人施永青認為市價現時偏高，不贊成當局以市價作標準，「現在政府也好，社會也好，都認為現在私人市場的市價是一個相對偏高、不合理的價錢，為甚麼要以一個自己都覺得不好的價錢來作為一個標準呢？」施又指現時65折優惠是過於主觀的決定。

另外，是次「樂建居」計劃亦設最低「限呎樓」，單位面積不能小於280平方呎，並提供不少於70%的375呎或以上單位。何指，目的是讓單位適合4人小康家庭居住；此外，發展商要聘請獨立建築師、測量師及工程師驗樓，包括檢查窗戶、渠管、水喉等，當局才會批出滿意紙。

當局籲各界協力告別劏房 何永賢續指，今年過渡性房屋有8,000至9,000個單位落成，明年總共提供2.1萬個過渡性房屋單位，現時「同心村」已有82%入住率；至於簡約公屋會在2025年首批落成，至2027有3萬個單位，即未來會提供約5萬個單位供輪候公屋人士。就「告別劏房」的目標，她認為未必能單靠政府便成，要社會各界在各自範疇共同協力。